De kandidatenlijst van PvdA Breda: Ervaring en vernieuwing

BREDA - De leden van de PvdA Breda hebben op de ALV van 28 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Afdelingsvoorzitter Pieter Dekkers is blij met het sterke en diverse team: ‘’De lijst is een mooie mix van ervaring en vernieuwing en met kandidaten uit de verschillende wijken en dorpen van Breda. De kandidaten staan midden in de Bredase samenleving en zijn in staat om het verschil te maken in de raad.’’

Afgelopen september werd de huidige PvdA wethouder voor Gezondheid, Wijkaanpak en Leren, Arjen van Drunen, al gekozen tot lijsttrekker. Op plek 2 staat het huidige raadslid Younes Nahnahi. Hij is in het dagelijks leven wijkregisseur bij de gemeente Tilburg en heeft zich in de raad in Breda hard gemaakt voor een sterke wijkaanpak. Daarbij ging zijn speciale aandacht uit naar de Hoge Vucht, waar hij zelf ook woont.

Marieke Wulffraat is met plek 3 de hoogste nieuwkomer op de lijst. Op plek 4 staat de huidige fractievoorzitter Rob Sips. Suzan Cornelissen staat op plek 5 en zit nu voor de PvdA in de raad.

Het huidige burgerraadslid Joris Hoogbergen staat op de zesde plek. Joris werkt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Peter van der List is ook een nieuwkomer op de lijst van de PvdA en staat op plek 7, maar zeker niet nieuw in de stad. Peter is bekend van Opgeruimd Breda en is al vele jaren actief in Princenhage. Zo zette hij zich in voor de Tien van ’t Aogje, was hij voormalig Prins van ’t Aogje en ook actief bij de Sinterklaasviering.

Op plek 8 staat raadslid Erwin Hoek. Ruud van Oirschot staat op plek 9, en op plek 10 volgt Harry Krijnen. Daarnaast heeft de PvdA ook verschillende lijstduwers. Zij willen deze lijst met kandidaten helpen aan een mooie uitslag, maar zijn niet beschikbaar als raadslid. Zo staat Bredaas Kamerlid Attje Kuijken op plek 29 en vanaf de laatste plek (30) duwt voormalig wethouder Miriam Haagh de PvdA vooruit.