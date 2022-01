BuurtBelangen presenteert kandidatenlijst: ‘Frisse blikken en een ander geluid’

BREDA - De Bredase politieke partij BuurtBelangen heeft haar kandidatenlijst gepresenteerd. Op nummer 1 van de lijst staat de 40-jarige Rianca Rayée. “Dankbaar voor deze kans om deze eervolle plaats te mogen bekleden voor een partij waar ik, voor het eerst in mijn leven, niets kan ontdekken waar ik het niet mee eens ben.”



“De partij is transparant in zijn doelstellingen, staat voor verbinding door democratie en samenwerking en zoekt de frisse positieve oplossingen voor problemen van mensen, buurten, wijken en dorpen”. Rayée heeft jarenlang in het buitenland gewoond en gewerkt, heeft een achtergrond in de marketing en is de laatste jaren creatief als zelfstandig visagiste. Daarnaast is ze moeder van twee kinderen. Het lijsttrekkerschap voelt voor Rayée als een logische stap en vooral enorm zinvolle kans om meer te kunnen betekenen voor de toekomst van onze stad, de dorpen en haar inwoners. De top 10 bestaat verder vooral uit mensen met enorme passie voor verandering van de huidige status quo. Veelal nieuw in de Bredase politiek met ieder een eigen politiek verleden dat strekt van SP en GroenLinks tot VVD, CDA en FvD.



De kandidatenlijst van BuurtBelangen:



1. Rianca Rayee, 40 jaar, Ginneken

2. Piet de Peuter, 67 jaar, Hoge Vught

3. Joris Zomerdijk, 34 jaar, Zandberg

4. Karen Blommers, 59 jaar, Centrum

5. Robert Linssen, 67 jaar, Haagse Beemden

6. Rob Pieterman, 40 jaar, Centrum

7. Peter Elbertse, 69 jaar, Zandberg

8. Glenn Satijn, 50 jaar, Ginneken

9. Nanny Scholten, 56 jaar, Bieberg

10. Jan Volkert Meuldijk, 50 jaar, Zandberg