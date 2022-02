De stemhulp voor de verkiezingen staat online: ‘Geen ja of nee, maar echte oplossingen’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart mag Breda weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om Bredanaars te helpen bij het maken van hun keuze voor een partij is vandaag de stemhulp gelanceerd. En die is anders dan voorgaande verkiezingen. “We wilden geen stemhulp met enkel ja en nee, want dat biedt weinig inzicht in het waarom. In deze stemhulp staan juist de argumenten centraal”, legt burgemeester Depla uit.

Voor de raadsleden van Breda is vanavond een bijzonder moment. Dan wordt namelijk de laatste raadsvergadering gehouden met de huidige gemeenteraad. Over drie weken gaat Breda naar de stembus, en zal er een nieuwe gemeenteraad worden geïnstalleerd.

Iedere verkiezingen kunnen Bredanaars rekenen op een stemhulp om een keuze te maken voor een partij. De klassieke stemwijzer werkt daarbij met stellingen waarbij je aan kan geven of je voor of tegen bent. Dat is laagdrempelig voor de gebruiker. Maar tegelijkertijd biedt het weinig inzicht in wat de partijen precies willen bereiken, en op welke manier ze dat willen doen. Daarom is er dit jaar gekozen voor een nieuwe stemhulp. “In de stemhulp krijg je 19 stellingen te zien, met daarbij 5 oplossingsrichtingen”, legde burgemeester Depla donderdagmiddag bij het live gaan van de stemhulp uit. “Die oplossingen sluiten elkaar niet perse uit. Je moet dus echt goed nadenken over welke oplossing voor jou het belangrijkste is.”

Aan het einde van de stemhulp krijg je te zien met welke partij jouw antwoorden het meest matchen, en kun je ook per stelling kijken wat de partijen erop antwoordden. “Ik hoop van harte dat veel Bredanaars deze Stemhulp gaan gebruiken. Want het kan je echt helpen om een beter beeld te krijgen bij welke partijen dezelfde oplossingen willen voor de stad als jij.”

In totaal doen er 15 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de stemhulp hebben 13 partijen hun medewerking verleend. Buurtbelangen heeft besloten niet mee te doen aan de stemhulp, en ook SHOUT! zit er niet in. De 13 partijen die wel in de Stemhulp staan zijn VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP, 50Plus, BredaBeslist, Partij voor de Dieren, LPF, ChristenUnie, FvD en de Volkspartij.

Stemhulp

De stemhulp is 23 februari al live gegaan, omdat de promotieposters vanaf dat moment in de stad hingen. Er zijn echter nog wijzigingen doorgevoerd. Mensen die de stemhulp voor 24 februari hebben ingevuld, wordt aangeraden dit nogmaals te doen. De stemhulp vind je op www.breda.nl/stemhulp

Op 9 maart verschijnt in BredaVandaag in samenwerking met de gemeente Breda een verkiezingskrant. Deze krant is net als de stemhulp één van de manieren waarop Breda inwoners informeert over de standpunten van de deelnemende partijen.