Teleurstelling bij D66: ‘We hadden graag de verantwoordelijkheid weer genomen’

BREDA - VVD, PvdA, CDA en GroenLinks gaan de komende vier jaar samen de stad besturen. Die vier partijen hebben elkaar gevonden in de verkennende fase van de coalitievorming. En dat is teleurstellend nieuws voor D66. De partij won een zetel, maar keert niet terug in de coalitie. “Dit is ontzettend jammer”, aldus lijsttrekker Bart Lauwen.

De afgelopen vier jaar vormden VVD, PvdA en D66 de coalitie. En dat had ook de komende vier jaar zo kunnen blijven, want de partijen bleven samen precies stabiel op 21 zetels staan. Maar VVD en PvdA kiezen níet opnieuw voor D66. Zij gaan door met GroenLinks en CDA. “Het is voor ons heel spijtig”, geeft lijsttrekker Bart Lauwen toe. Hij zag zijn partij de afgelopen verkiezingen juist een zetel winnen. “Wij hadden graag mee willen doen. Maar de afgelopen tijd is het toch een beetje gaan schuren. In campagnetijd is het ook logisch om elkaar iets meer los te laten, en juist de verschillen op te zoeken. Maar het is duidelijk dat we daardoor niet meer bovenaan het wensenlijstje stonden bij de VVD. Dat is jammer.”

Opvallend is dat de partijen die elkaar nu hebben gevonden, allen geen zetels hebben gewonnen. VVD ging van 11 naar 10. CDA van 6 naar 4. En GroenLinks en PvdA bleven even groot op 5 en 4 zetels. “Wij hebben juist wél een zetel gewonnen. Dus voor ons is dit zuur”, aldus Lauwen. De nieuwe coalitie heeft een comfortabele meerderheid in de gemeenteraad van 23 zetels. De coalitie van VVD, D66 en PvdA had er 21. Een ruimere meerderheid was een wens van veel partijen, laat verkenner Bas van ‘t Wout weten.

Lauwen geeft aan dat de deur van D66 open blijft staan. “De komende weken moet er natuurlijk nog een inhoudelijk akkoord gaan komen tussen deze vier partijen. Als ze daar niet uitkomen, dan gaat D66 graag weer aan tafel zitten. We nemen onze verantwoordelijkheid.”