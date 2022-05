Nieuw Bredaas college bestaat niet uit zes, maar zeven wethouders

BREDA - Het nieuwe Bredase college krijgt 7 wethouders. Dat heeft formateur Bas van ‘t Wout bekend gemaakt. Namens de VVD zullen Boaz Adank, Daan Quaars en Carla Kranenborg-van Eerd worden aangedragen. Voor GroenLinks zijn dit Peter Bakker en Marike de Nobel. Arjen van Drunen wordt voorgedragen voor de PvdA en voor CDA zal dit Jeroen Bruijns zijn.

Niet zes, maar zeven wethouders. Het nieuwe Bredase college krijgt er een wethouder bij. Dat heeft formateur Bas van ‘t Wout vandaag laten weten in een brief naar de gemeenteraad. De portefeuilleverdeling zal op 7 juni, tijdens de bekendmaking van het akkoord, worden gepresenteerd.

Volgens formateur Van ‘t Wout hebben er de afgelopen weken meerdere productieve onderhandeldagen plaatsgevonden. “Een deel daarvan stond in het teken van het ophalen van aanvullende informatie en het voeren van gesprekken met de oppositie om te komen tot een herkenbaar akkoord”, aldus de formateur. “Breda en haar dorpen kennen verschillende grotere uitdagingen die om aandacht vragen. Dat we het met elkaar daarover eens zijn blijkt ook uit deze gesprekken en de input die we hebben opgehaald. De onderhandelingen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium en daarmee komen we in de eindfase van het maken van het akkoord.”

De onderhandelpartijen koersen af op een presentatie van het akkoord op dinsdag 7 juni.

Huidige portefeuilleverdeling

Momenteel kent de gemeente Breda zes wethouders. Voor de VVD zijn dat Boaz Adank, Carla Kranenborg-van Eerd en Daan Quaars. Arjen van Drunen is momenteel demissionair wethouder namens de PvdA. De andere twee wethouders zijn afkomstig van D66: Marianne de Bie en Tim van het Hof. Deze laatste twee wethouders zullen we de komende collegeperiode niet meer terug zien, omdat D66 niet meer terugkeert in de coalitie.