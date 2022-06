Portefeuilleverdeling zeven wethouders nieuw Bredaas college bekend

BREDA - Vandaag is bekend geworden wat de portefeuilleverdeling is van de zeven wethouders van het nieuwe Bredase college. Vorige week werd al bekend dat Breda aankomende periode niet zes, maar zeven wethouders heeft. Nu is duidelijk wat zij de komende jaren gaan doen.

Het nieuwe Bredase college kent 7 wethouders. Dat maakte formateur Bas van ‘t Wout 25 mei bekend. Namens de VVD zullen Boaz Adank, Daan Quaars en Carla Kranenborg-van Eerd worden aangedragen. Voor GroenLinks zijn dit Peter Bakker en Marike de Nobel. Arjen van Drunen wordt voorgedragen voor de PvdA en voor CDA zal dit Jeroen Bruijns zijn.

Vandaag is bekend geworden wat hun taken gaan zijn:

Boaz Adank (VVD), Veiligheid & Zorg

Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen, Veiligheid en leefbaarheid

Arjen van Drunen (PvdA), Wonen & Onderwijs

Wonen, inclusief het Volkshuisvestingsfonds, Kansengelijkheid, Onderwijs, Gezondheid, Inburgering, 1e Verbeter Breda, Wijkaanpak sociaal

Peter Bakker (GroenLinks), Klimaat & Energie

Energietransities, Afval en riool, Dierenwelzijn, Klimaatadaptatie, Natuurontwikkeling, Openbaar vervoer en Kleinschalig Collectief Vervoer

Jeroen Bruijns (CDA), Buitenruimte & Regio

Openbare ruimte en beheer, Parkeren, Grondzaken, Wijkaanpak Regio inclusief Vlaanderen, Gemeentelijk vastgoed, NAC

Carla Kranenborg-van Eerd (VVD), Economie & Bereikbaarheid

Financiën Economie, Binnenstad, Mobiliteit (exclusief openbaar vervoer, want dat doet Peter Bakker), Evenementen, Arbeidsmarkt

Marike de Nobel (GroenLinks), Inkomen & Cultuur

Participatiewet, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening, Cultuur, Diversiteit

Daan Quaars (VVD), Stedelijke Ontwikkeling & Digitalisering

Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Digitalisering, Verbeter Breda, Sport, Carnaval, NAC