De zeven wethouders van Breda zijn geïnstalleerd

BREDA - De zeven nieuwe wethouders van Breda zijn donderdagavond geïnstalleerd. Boaz Adank, Daan Quaars, Carla Kranenborg- van Eerd en Arjen van Drunen keren terug in het nieuwe college. Peter Bakker, Marike de Nobel en Jeroen Bruijns worden voor de eerste keer wethouder van Breda. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad werd er ook afscheid genomen van Tim van het Hof. Al zal hij als raadslid ‘gewoon’ actief blijven binnen de lokale politiek.

Het was een heugelijk moment voor de zeven nieuwe wethouders van Breda. Donderdagavond werden zij officieel geïnstalleerd als wethouder tijdens de vergadering van de gemeenteraad. De fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, GroenLinks, PvdA en CDA spraken lovende woorden over de wethouders.

Eddie Förster prees Boaz Adank en Daan Quaars voor hoeveel zij afgelopen jaren als wethouder al hebben bekent voor de stad. Hij noemde Carla Kranenborg - Van Eerd, wie pas sinds begin 2022 wethouder werd na het vertrek van Greetje Bos, ‘het beste raadslid ooit, en ik hoop over vier jaar te kunnen zeggen dat ze ook de beste wethouder ooit is.’ Thom Dijkstra sprak vol trots over het wethouderschap van Marike de Nobel en Peter Bakker, die volgens hem beiden portefeuilles hebben ‘waar hun hart ligt.’ Younes Nahnahi prees namens PvdA de gedrevenheid en het enthousiasme van Arjen van Drunen. “Hij is gewoon steengoed!” En Karlijn van den Berg sprak trotse woorden over Jeroen Bruijns. “Al acht jaar ben je als raadslid heel kritisch, en nu krijg je de kans om van woorden daden te maken.”

Afscheid

Tijdens de vergadering werd ook stilgestaan bij het afscheid van Tim van het Hof als wethouder. Hij werd negen maanden geleden benoemd als vervanger van Paul de Beer, en had gehoopt zijn wethouderschap een vervolg te mogen geven in het nieuwe college. Voor hem deed afscheid nemen dan ook pijn, zoals hij zelf eerlijk toegaf. “Maar ik ben heel trots op wat we de afgelopen negen maanden bereikt hebben. Het is echt een heel mooie herinnering.” Van het Hof zal de gemeentepolitiek niet verlaten. Hij keer terug als raadslid voor de fractie van D66.