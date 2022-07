‘Kleine groep weggebruikers zorgt voor veel overlast in centrum van Breda’

BREDA - Het is een kleine groep weggebruikers die voor overlast zorgt in het centrum van Breda. Dat bevestigt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van de VVD en PvdA. “De personen die overlast veroorzaken zijn vaak al eerder staande gehouden en bekeurd.”

Een ongeval op de Delpratsingel was reden voor PvdA en VVD om vragen te stellen aan het college over de verkeersveiligheid in de binnenstad. Met name over het gebied Markendaalseweg/Prinsenkade/Nieuwe Prinsenkade, Boschstraat, Vlaszak, Oude vest/Keizerstraat, Concordiastraat wordt regelmatig geklaagd. De partijen wilden weten of het college op de radar heeft wie die overlastgevende weggebruikers zijn. Want uit onderzoek in Rotterdam, die stad kampt met hetzelfde probleem, bleek dat het daar om een kleine groep veroorzakers ging. En dat is in Breda ook het geval, stelt het college. “Het college herkent zich in het beeld dat wordt geschetst in het Rotterdamse onderzoek. De personen die overlast veroorzaken zijn vaak al eerder staande gehouden en bekeurd, waardoor we wel een beeld hebben om welke personen het gaat.”

De politieke partijen vroegen aan het college wat de gemeente gaat doen om de overlast en onveilige situaties tegen te gaan. Het college laat daarop weten in te zetten op drie hoofdlijnen: Passerend verkeer verminderen, meer ruimte maken voor langzaam verkeer en de snelheid van het autoverkeer in de binnenstad verlagen. Bij herinrichtingen van straten wordt op die hoofdlijnen ingezet.

Een voordeel van de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark die deze week van start zijn gegaan, is dat het verkeer komende jaren sowieso geen directe verbinding heeft door het centrum. En dat zal overlast tegengaan. “De afgelopen maanden hebben we dat bijvoorbeeld al geconstateerd bij de Keizerstraat. Bewoners in deze straat ondervonden de afgelopen maanden fors minder hinder van ‘asorijders’ en verkeershufters.”