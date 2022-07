‘Volop nieuwbouw in de Heuvel, maar te weinig ruimte bij huisartsen en op basisschool in de wijk’

BREDA - De PvdA maakt zich zorgen over de voorzieningen in de wijk Heuvel. Daar wordt veel gebouwd, maar huisartsen hebben er al een patiëntenstop. Ook de basisschool Petrus & Paulus heeft geen ruimte om uit te breiden.

In de Heuvel is de nieuwbouw aan de Fröbelstraat en Montessoristraat inmiddels in gebruik genomen. Ook is er gestart met de ontwikkeling van het plan Hudsonstraat, waarbij in totaal 270 woningen worden gerealiseerd. Iets verderop zijn de plannen voor Park Langendijk ook vergevorderd. Hier worden 290 woningen gebouwd.

“De nieuwe bewoners zullen veel starters en gezinnen met kinderen zijn”, stelt raadslid Marieke Wulffraat. “Uit gesprekken met een huisarts in de Heuvel en een schooldirecteur in Boeimeer, blijkt dat men zich zorgen maakt met de nieuwe aanwas van veel nieuwe bewoners en kinderen”, stelt zij. Zo hebben twee huisartsenpraktijken in de Heuvel en Boeimeer al een patiëntenstop. Ook geeft de directeur van basisschool Petrus en Paulus aan niet te kunnen uitbreiden. “Het zou logisch zijn dat de kinderen, die in het plan Hudsonstraat gaan wonen, naar KBS de Parel in de Heuvel gaan. Echter is dat niet te verwachten aangezien er nu al veel ouders uit de Heuvel gebruik maken van KBS de Eerste Rith en KBS Sinte Maerte in Princenhage.” De situatie baart de fractie van de PvdA zorgen.

De partij wil graag van het college weten wat zij gaan doen om te zorgen dat er voldoende maatschappelijke- en gezondheidsvoorzieningen gerealiseerd gaan worden in met name Park Langendijk, en welke maatregelen er zijn om te zorgen dat kinderen uit Boeimeer straks naar de school in hun eigen wijk kunnen. Ook wil de partij weten wat het college kan doen om te voorkomen dat nieuwe kinderen uit de Heuvel in Boeimeer en Princenhage naar school gaan.