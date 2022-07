Breda Beslist: ‘Het is wachten tot het misgaat bij werkzaamheden Nieuwe Mark’

BREDA - Breda moet de onveilige verkeerssituatie die is ontstaan door de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark aanpakken. Dat stelt Breda beslist. De vele wegomleidingen zorgen op verschillende plekken voor onoverzichtelijke situaties, stelt de politieke partij.

Op 27 juni zijn de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark van start gegaan. Vanaf dat moment zijn er verschillende afsluitingen en omleidingen ingesteld, die nog tot en met juli 2023 zullen blijven bestaan.

Die afsluitingen zorgen voor onoverzichtelijke situaties. Zo is er aan het einde van het tijdelijke fietspad langs de Markendaalse weg geen voetpad meer, waardoor voetgangers over het drukke fietspad moeten lopen. Tegelijkertijd komt het pad daar samen met de drukke kruising van de Markendaalseweg met de Karnemelkstraat. Verkeerregelaars hebben het er té druk mee, stelt Breda Beslist. Ook wordt het eenrichtingsverkeer in de Nieuwstraat regelmatig genegeerd, wat voor chaos zorgt in de smalle straat. En bewoners van de wijk Fellenoord maken zich zorgen over het vele verkeer dat door de omleidingen door hun wijk rijdt, met name op de Reinierstraat. Breda Beslist wil graag van het college weten welke maatregelen er genomen worden om de verkeersituatie bij zowel de kruising Markendaalseweg-Karnemelkstraat, in de Nieuwstraat en in de wijk Fellenoord veiliger te maken.