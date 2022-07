Ruim 2000 Bredase jongeren hebben grote kans om in drugscriminaliteit te belanden

BREDA - In de gemeente Breda wonen 2180 jongeren tussen de 8 en 23 jaar die een grote kans hebben om in de drugscriminaliteit te belanden. Dat blijkt uit een artikel van RTLNieuws.Dat is hoger dan het gemiddelde in Nederland. Het aandeel in Breda is het hoogst in de wijk Breda Noord.

Uit de cijfers blijkt dat 6,0 procent van de jongeren in Breda in grote mate voldoet aan het risicoprofiel. Dat wil echter niet zeggen dat al deze jongeren crimineel zijn. De onderzoekers vergeleken het profiel van deze jongeren met dat van verdachten van drugsdelicten. Uit de analyse komt naar voren dat 2.180 jongeren uit Breda meerdere kenmerken hebben die een verhoogd risico op drugscriminaliteit geven.

In reactie op deze cijfers hebben de Bredase fracties van PvdA, CDA en VVD een brief gestuurd naar het college. De partijen zijn geschrokken van deze cijfers. Ze willen van het college weten of zij ook kennis genomen hebben van het artikel van RTL. “Wij willen dat de gemeente Breda een inclusieve stad is waar iedereen veilig kan wonen, werken en opgroeien. Onze Bredase kinderen zijn misschien wel ons meest waardevolle bezit. De jeugd en jongeren die hier spelen, leren, opgroeien en zichzelf ontwikkelen moeten we blijven koesteren. Uit het artikel van RTL Nieuws wordt pijnlijk duidelijk dat een gedeelte van de jongeren in onze gemeente een verhoogd risico loopt om af te glijden in criminaliteit”, reageert de gemeente.

“Het college deelt dan ook de zorgen die uit het artikel naar voren komen. Juist om die reden zet de gemeente zich in om overlast, criminaliteit en grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen of te verminderen. We zien dat jongeren meer kunnen verdienen met drugs wegbrengen dan met vakkenvullen. Door onder andere te laten zien dat criminaliteit uiteindelijk niet loont moet die ‘gouden roltrap’ tot stilstand worden gebracht. Dat gebeurt niet alleen met harde hand, maar ook met het bieden van een positief perspectief voor de toekomst.”

Aanpak

De gemeente wil dat Bredase jongeren gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien en actief mee te kunnen doen in de maatschappij. “Samen met verschillende partijen in de stad zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om te innoveren, werkwijzen te verbeteren en de samenwerking met interne en externe collega’s te versterken om zo jongeren te sterken in hun (positieve) positie in de maatschappij. We versterken het gewone leven van kinderen en opvoeders en zetten in op normaliseren. Ook helpen we bij het realiseren van een veilige en stabiele thuissituatie, waarbij de ouders of opvoeders verantwoordelijk zijn. Dit doen we ook door verdere stappen te zetten in de transformatie van de jeugdhulp, zowel op het gebied van preventie als herstel.”

Naast het bieden van kansen voor jongeren, vindt de gemeente het ook belangrijk om grenzen te stellen. “Door te investeren in meer zichtbaar formeel gezag in kwetsbare wijken en afspraken met justitiële organisaties in de wijk, is er een duidelijke stok achter de deur die leidt tot ‘Preventie met Gezag’. In het voorliggend veld zoeken we continu de samenwerking op met maatschappelijke partners. Zoals het jongerenwerk, de jeugdgezondheidszorg, de scholen, CJG, wijkbewoners, etc. Samen met hen richten we ons op het bieden van een alternatief en kansen voor de toekomst.”