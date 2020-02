NAC maakt zich op voor eerste wedstrijd onder Hyballa

BREDA - Over een paar uur mag NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion starten aan de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Hyballa. Ondanks dat de ploeg pas zo'n drie dagen met Hyballa heeft getraind, verwacht keeper Nick Olij dat er nu al verschil te zien zal zijn. "Ik denk dat je een spektakel mee gaat maken", vertelt de keeper aan NAC TV.

NAC neemt het vanavond in eigen huis op tegen TOP Oss. Voor die wedstrijd heeft NAC de betere papieren. De ploeg uit Breda staat op een zesde plek met 39 punten, terwijl Oss 18e staat met 19 punten. Voor keeper Nick Olij zal het een bijzondere wedstrijd worden. Hij stond vorig jaar nog onder de lat bij TOP Oss.

De keeper heeft alle vertrouwen in de wedstrijd. In een interview met NAC TV stelt de keeper dat het effect van nieuwe trainer Peter Hyballa nu al te zien is. "Hij zit er kort op en geeft duidelijk aan wat hij verwacht van spelers", aldus Olij. "Ik heb alle vertrouwen in de wedstrijd. TOP Oss zakt vaak ver naar achteren. Het is aan ons om dat helemaal kapot te spelen en er een spektakel van te maken."