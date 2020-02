Las Lanzas: een eenmalige marathon langs de Spaanse historie rond Breda

BREDA - Speciaal voor de komst van de Vuelta A Espana naar Breda wordt er dit jaar een unieke marathon gehouden langs de Spaanse historie rond de stad. Hardloopliefhebbers die dat niet willen missen, moeten hun kans meteen grijpen. Want het gaat om een eenmalig evenement.

Het parcours voor dit hardloopevenement is gebaseerd op de plaatsing van de zogeheten 'lansen': opvallende palen die in de grond in en rondom Breda verankerd zijn. Die staan op plaatsen waar in 1624 en 1625 de kampementen stonden van waaruit het Spaanse leger de stad Breda heeft belegerd.

Deze 70 palen vormen samen een cirkel van circa 42 kilometer. Ideaal dus om een eenmalige marathon te organiseren: De Las Lanzas Marathon Breda. Die zal op 1 juni starten bij Sprint en gaat van daaruit door prachtige natuur en historische plekken. En ook bijzonder is dat er een overtocht met een pondje in bij Terheijden bij in zit. Er is geen tijdsregistratie en er wordt gelopen in groepen van tien lopers die begeleidt worden door voor- en achterfietsers. Ga voor meer informatie naar de website.

Belegering

Deze belegering van de Spanjaarden was succesvol en de overgave van Breda werd door de Spaanse kunstenaar Diego Velázquez vastgelegd op het schilderij 'De Overgave van Breda'. Vanwege de grote hoeveelheid afschrikkende lansen op het kunstwerk heeft het de bijnaam 'Las Lanzas' gekregen. Het origineel hangt in het Prado museum in Madrid, maar een reproductie hangt in het Bredase stadhuis.