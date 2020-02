NEC-NAC: Hyballa maakt zich op voor strijd tegen oude club

BREDA - NAC Breda neemt het vanavond in Nijmegen op tegen NEC. Een bijzondere wedstrijd voor trainer Peter Hyballa. Hij trainde NEC in 2016-2017, en werd bij die ploeg bekend in Nederland.

De coach die springend en tierend langs de zijlijn staat bij de wedstrijden van NEC. Dat is hoe Nederland in 2016 Peter Hyballa leerde kennen. Vanavond staat de trainer opnieuw langs de zijlijn bij een wedstrijd van NEC. Maar dan om de tegenpartij naar een overwinning toe te coachen.

NAC

NAC heeft goede weken achter de rug. Er werd gewonnen van AZ in de beker en van Ajax 2 en Almere in de Keuken Kampioen divisie. Die lijn hoopt de ploeg vanavond door te zetten tegen NEC. NAC staat momenteel op een 6e plek met 46 punten. NEC staat daar twee plaatsen onder met 41 punten.

De wedstrijd begint om 20.00 uur.