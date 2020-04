Faillissement voor Belgische voetbalclub van voormalig NAC-coach Stijn Vreven

BREDA - Sporting Lokeren is officieel failliet verklaard. De Belgische club heeft dat vandaag laten weten aan haar supporters. Oud NAC-coach Stijn Vreven is de trainer van de ploeg. "Sterkte aan iedereen die @KSCLokeren een warm hart toedraag", liet NAC vanmiddag als reactie op het faillissement weten.

In een brief heeft de voorzitter van de Belgische club zich tot de supporters gewend. "Tot mijn enorme spijt en groot verdriet moet ik u melden dat, ondanks alle inspanningen, wij er niet in geslaagd zijn tijdig de nodige investeerders aan te trekken om de deadlines voor het beroep bij het BAS te halen", schrijft De Vries. "En na grondige evaluatie hebben wij moeten besluiten dat onze advocaat zich zal neerleggen bij de beslissing over de zaak die heden voor de handelsrechtbank wordt ingeleid. Mijn excuses dat ik momenteel de kracht niet heb om persoonlijker te contacteren en oprechte dank voor alle inzet, steun en toewijding. Met vriendelijke groeten, Louis de Vries"

NAC

Sporting Lokeren werd sinds eind vorig jaar getraind door Stijn Vreven. Vreven trainde vanaf begin 2017 ook anderhalf seizoen NAC Breda. De club heeft op Twitter de supporters van Sporting Lokeren een hart onder de riem gestoken.