Maurice Steijn officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van NAC

BREDA - NAC heeft in Maurice Steijn de nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 46-jarige Hagenaar tekent een overeenkomst voor drie jaar. Vandaag werd hij officieel gepresenteerd.

Eigenlijk was Maurice Steijn afgelopen week nog van zijn vakantie aan het genieten. Maar hij kwam vroegtijdig terug zodat hij vandaag met NAC op het trainingsveld kan staan. Vandaag werd de Hagenaar officieel gepresenteerd. Datzelfde gold voor Hans Visser. Hij is de nieuwe assistent van de trainer.

NAC

Maurice Steijn speelde zelf ook twee seizoenen voor NAC. In het seizoen 1999/2000 kwam Maurice over naar Breda. In zijn eerste seizoen wist hij met NAC kampioen te worden van de Eerste Divisie. In totaal kwam Steijn in twee seizoenen tot 36 wedstrijden. Zijn eerste en enige goal maakte hij op 24 september 2000, waarin hij de openingstreffer maakte in de derby tegen Willem II. Door aanhoudend blessureleed heeft hij in 2001 zijn carrière als profvoetballer vaarwel gezegd.

Hyballa

Steijn is de opvolger van bevlogen Peter Hyballa. Hyballa en NAC maakten begin deze maand bekend uit elkaar te gaan, na een samenwerking van slechts 5 maanden. Diezelfde dag werd ook afscheid genomen van Tom van den Abbeele.