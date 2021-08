NAC bevestigt: Alle seizoenkaarthouders welkom bij thuisduels

BREDA - Vrijdag 13 augustus is het eindelijk weer zo ver. Dan speelt NAC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Tot 1 september mag het Rat Verlegh Stadion mag voor twee derde gevuld worden. “Dit betekent dat we alle seizoenkaarthouders toe kunnen laten tijdens de duels met SC Telstar en ADO Den Haag”, laat NAC weten.

Om deze duels te mogen bezoeken zullen supporters een QR-code moeten kunnen tonen in de CoronaCheck-App voor binnenkomst in het Rat Verlegh Stadion. De dubbele check voor binnenkomst leidt tot langere wachtrijen. “We adviseren eenieder om vroeg naar het stadion te komen. De deuren van het stadion openen anderhalf uur voor aanvang van het duel. We doen er alles aan om de doorstroom zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar langere rijen zijn niet te voorkomen. We vragen supporters de CoronaCheck-App en je ID-kaart bij de hand te houden als je in de rij staat.”

Bij de B-side staat NAC voor een uitdaging. “Ook dit seizoen zijn alle seizoenkaarten voor de B-Side weer volledig uitverkocht. Doordat eenieder een zitplaats moet hebben, kunnen we de staanplaatsen op de B-Side niet gebruiken. Dit betekent dus dat we een aantal seizoenkaarthouders van de B-Side een andere plaats aan moeten bieden.” Supporters met een seizoenkaart voor de B-Side ontvangen een mail, waarin zij aan kunnen geven dat ze bereid zijn te verplaatsen naar een ander vak of dat zij (één van de) duels niet kunnen bezoeken.

Voor in ieder geval de eerste twee duels van de competitie (NAC - SC Telstart & NAC - ADO Den Haag), zal geen vrije verkoop plaatsvinden. Het Rat Verlegh Stadion is al voor twee derde gevuld met seizoenkaarthouders businesskaarten en uitsupporters.