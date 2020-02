Dennis wordt een lentestorm: bizar hoge temperaturen verwacht tot 17 graden

BREDA - Terwijl Ciara vorig weekend nog over de stad raasde, moeten we ons nu weer opmaken voor een nieuwe storm. 'Dennis' trekt vannacht en morgen over ons land. Breda kan opnieuw zeer zware windstoten verwachten, maar vooral opvallend hoge temperaturen. De verwachting is dat het kwik kan oplopen tot zo'n 17 graden.

Vorig weekend zorgde storm Ciara voor flink wat schade in Breda. Een boom viel om over de Oude Liesboslaan, in Teteringen waaiden dakpannen van daken en in Ulvenhout viel een boom op een woning. Medewerkers van de gemeente zijn nog steeds druk bezig met het opruimen van alle losgekomen takken. Maar waarschijnlijk kunnen ze na dit weekend gewoon weer opnieuw beginnen. Want de verwachting is dat morgen storm Dennis ons land bereikt.

De aangekondigde storm Dennis brengt bizar hoge temperaturen met zich mee. Zondag kan de temperatuur oplopen naar lenteachtige waarden: 15, 16 en misschien wel 17 graden. Het wordt daarmee waarschijnlijk de warmste 16 februari ooit gemeten. De zwaarste windstoten worden vannacht en morgenochtend verwacht.

Namen

Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen sinds september 2019 een naam. Uit onderzoek in Groot-Brittannië blijkt namelijk dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaarlijk weer verhogen en mensen ertoe aanzet actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen. De eerste stormen die een naam kregen waren Atiyah en Brendan, maar die bereikten Nederland nooit. Na Dennis komen Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam en Maura