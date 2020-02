Onstuimig weer met Carnaval

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor het Carnavalsweekend van 2020.

Algemene luchtdrukverdeling

Na Ciara en Dennis hebben we met Carnaval voor het derde opeenvolgende weekend met een stormdepressie te maken. Het is Ellen die met haar kern boven Scandinavië ligt. Haar koufront trekt later op zaterdagmiddag en zaterdagavond over Brabant. Zondag doet een volgende storing die zich vormt op het koufront van Ellen Brabant aan met veel regen en ook opnieuw windstoten.

Weersverwachting voor het Carnavalsweekend van zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 2020

Zaterdag

Het is veelal bewolkt weer en op een enkel spatje regen na overdag droog. De wind waait gemiddeld vrij krachtig tot krachtig (5 of 6 Beaufort) uit het zuidwesten. Er zijn windstoten van 60 tot 80 km mogelijk, maar uiteindelijk zal het windgeweld van Ellen minder heftig zijn in vergelijking met de stormen Ciara en Dennis. Later op de middag en in de avond volgt lichte regen. De temperaturen zijn met 11 of 12 graden aardig op peil.

Zondag

Een nieuw klein venijnig lagedrukgebied trekt over Nederland noordoostwaarts. Afhankelijk van de exacte route zal het stevig of wat minder stevig waaien. Zoals het er begin zaterdagmiddag uit zag trekt de kern over het noorden van Nederland. Dat betekent voor Brabant opnieuw winderig weer vanuit het zuidwesten met gemiddel 5 of 6 Beaufort (een vrij krachtige tot krachtige wind) en windstoten van 60 tot 80 km/uur. Verder wordt het een grijze dag met een flinke hoeveelheid regen. De thermometers wijzen opnieuw hoge temperaturen van 12 of 13 graden aan.

Het weer de volgende dagen

Ook het tweede deel van de Carnavalsdagen moet rekening gehouden worden met wisselvallig weer. Maandag is het veelal bewolkt, maar na wat regen in de ochtend kan het in de middag tijdelijk een paar uur droog zijn. Het is opnieuw de wind die opspeelt en rukwinden van 60 tot 80 km/uur kan brengen. De zuidwestenwind waait gemiddeld met 5 Beaufort. Het kwik loopt fors uit naar 14 graden. Dinsdag is het wisselend bewolkt en dat betekent ook droge momenten met enige zonneschijn. In de loop van de dag passeert een buiengebied met kans op lokale buien met windstoten. De wind waait dan gemiddeld met 4 Beaufort uit het zuidwesten. Het is een stuk frisser als voorgaande dagen maar met 9 graden nog altijd veel te zacht voor de tijd van het jaar.

Zo was het weer gisteren (vrijdag 21 februari 2020)

Maximumtemperatuur 11,1 graden

Minimumtemperatuur 4,2 graden

Neerslag 2,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld zaterdagochtend 22 februari 2020 om 12:00 uur