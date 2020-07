Weerbericht Breda: 'Flinke buien en onweer verwacht in het weekend'

BREDA - Wie dit weekend lekker buiten wil chillen in de zon, komt bedrogen uit. Er trekken dit weekend flinke buien over het land en zaterdagavond en zondag is er zelfs kans op onweer. Dat stelt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.

Precies dit weekend trekken flink wat buien over het land en daarbij kan het stevig regenen. Het is dan ook duidelijk natter dan de afgelopen weken en op de campings kunnen flinke plassen ontstaan. "Toch is de weersverwachting zoals die er nu bij ligt voor veel mensen gunstig. We verwachten namelijk de meeste buien precies later op de zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag. De buien trekken dan zondag overdag geleidelijk naar het oosten weg." Overdag wordt het tussen de 20 en 25 graden. "In combinatie met de flinke plens regen levert dat groeizaam weer op."

Ook na het weekend buien

Na het weekend houdt het wisselvallige weer aan, al is het wel minder nat dan op zaterdag en zondag. Dagelijks trekken buien over het land en moet de zon wolken naast zich dulden. De temperatuur kent pieken en dalen. Over het algemeen is het met 20-23 graden heel aangenaam, maar er kan ook een dagje bij zitten met maxima van ruim 25 graden.