Weerbericht Breda: ‘Toenemend buiig, lokaal vergezeld van rukwinden of wat hagel’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor het weekend.



Zaterdag

In de nacht naar zaterdag werd het geleidelijk droog en koelde het af naar een graad of 9. De zaterdagochtend ziet er op zich nog wel redelijk uit. Het is veelal droog met afwisselend wolken en zon. In de middag en avond toenemend buiig. Lokaal vergezeld van rukwinden, een donderslag of wat hagel. Behoorlijke hoeveelheden neerslag zijn ook mogelijk. De wind is gemiddeld matig van kracht en draait in de loop van de dag van zuidwest naar noordwest. Maxima tot 14 graden.

Zondag

Weinig verandering ten opzichte van zaterdag. Wisselend bewolkt met nog steeds kans op buien. De wind is noordwestelijk en matig, 3 Beaufort. Tussen de buien door met wat zon kan het nog een graad of 13 worden.

Maandag

De ochtend brengt droog weer en aanvankelijk ook wat zon. Gaandeweg smeert de lucht dicht en gaat het in de middag en avond motregenen en/of licht regenen. De wind gaat matig uit het zuiden tot zuidwesten waaien. Temperaturen rond 13 graden.



Tijden van zonsopgang- en zonsondergang van vrijdag 9 oktober 2020

Zon op: 07:55 uur

Zon onder: 19:00 uur

Daglengte: 11:05 uur



Zo was het weer vrijdag 9 oktober 2020

Maximumtemperatuur: 16,9 graden

Minimumtemperatuur: 10,7 graden

Neerslag: 0,8 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 9 oktober 2020 om 18:00 uur