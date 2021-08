Na wisselvallige en koele zomer is ook kans op warme nazomer in september klein

BREDA - Het was wellicht niet de zomer waar we op gehoopt hadden. Geen summer of love, maar een koude zomer met veel regen. Wie gehoopt had op een warme nazomer, wordt ook teleurgesteld. Er wordt volgens Weeronline een normale septembermaand verwacht.

Al maandenlang zorgt een vastgeroest weerpatroon met lagedrukgebieden in de buurt van Nederland voor wisselvallig weer. Een lange hete zomer was het dus niet dit jaar. En helaas gaat die er ook niet meer komen, de wisselvalligheid zal ook in september voortduren. Dat stelt Weeronline op basis van berekeningen van verschillende weermodellen. “Waarschijnlijk krijgt Nederland aan het begin van de maand met een noordenwind te maken. Dat levert enkele buien op en vrij lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Gedurende de maand neemt de kans op westenwinden toe en wordt het wisselvalliger met gematigde temperaturen.”

Het is echter nog de vraag hoe wisselvallig het precies wordt. “Dat heeft alles te maken met orkanen op de Atlantische Oceaan. September is de orkaanmaand bij uitstek en deze stormen kunnen in sterk afgezwakte vorm richting Europa komen. Wanneer zo’n ex-orkaan in de buurt van Nederland komt te liggen, levert dat bij ons flink wisselvallig weer op.” Maar een koers ver ten westen van de Britse Eilanden veroorzaakt in Nederland juist een periode met nazomerweer. Dit zou een normale septembermaand betekenen. “Bij een normale septembermaand horen veel dagen met temperaturen van 17-21 graden. Ook enkele dagen met nazomerweer zijn onderdeel van een normale september en op dat soort dagen kan het met 25 graden zomers warm worden.” Toch zullen deze dagen echt in de minderheid zijn en zal vrij koel weer met enkele buien de overhand houden. Over de hele maand zal er dan gemiddeld zo’n 79 millimeter regen vallen.