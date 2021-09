Weerbericht Breda: ‘Vrijdagmiddag kans op onweer, weekend tijdelijk minder warm’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 10 september 2021 en de komende dagen.



Boven Schotland ligt een lagedrukgebied en dit zendt in de loop van de middag een buienlijn over Brabant. Tijdens het weekend zijn de luchtdrukverschillen uiterst klein en is het rustig weer.

Vrijdagochtend verloopt bewolkt en klam. De temperaturen zijn niet verder gedaald dan 16 tot 18 graden en de luchtvochtigheid is hoog. Wel bleef het vrijwel overal droog. Toch kon de zon er aan het eind van de ochtend en begin van de middag even doorkomen. Dan kan het kwik oplopen naar 22 tot 23 graden. In de loop van de middag komen er vanuit België enkele plaatselijke regen- en onweersbuien opzetten. Door de langzame treksnelheid kan het lokaal flink regenen. Ergens anders kan er geen druppel vallen. De wind waait zwak uit het zuidwesten met gemiddeld 2 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 11 september 2021

Er hangen meestal veel wolken, maar neerslag van betekenis wordt niet verwacht. In de loop van de middag kan de zon gelukkig wel ook even doorbreken. Het kwik schommelt rond de 21 tot 22 graden. Er is amper wind, namelijk een zwakke zuidwestenwind van gemiddeld 2 Beaufort.



Zondag 12 September 2021

Weinig verandering op zondag. Er zijn opnieuw veel wolken, maar het blijft meestal droog. Gaandeweg de dag breekt de zon af en toe door. Wind is er nauwelijks en die is veranderlijk. Temperaturen lopen op naar 21 of 22 graden.



Maandag 13 september 2021

De wind draait naar het zuidoosten, maar blijft zwak. De zon krijgt geleidelijk meer ruimte en de temperaturen kunnen opnieuw uitlopen naar 25 graden.



Dinsdag 14 september 2021

De wind waait nog steeds zwak uit het zuidoosten zodat we op herhaling gaan voor een tweede korte nazomerse septemberperiode. De zon is goed van de partij en het kan zo’n 26 graden worden.



Zo was het weer donderdag 9 september 2021

Maximumtemperatuur: 27,4 graden

Minimumtemperatuur: 15,4 graden

Neerslag: 0,0 mm (druppels, stoep nat)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 10 september 2021 om 10:00 uur