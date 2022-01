KNMI geeft code geel af voor maandag: ‘Storm Corrie zorgt voor zware windstoten van 90 km/u’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor zondag 30 januari en de komende dagen.



Was het gisteren al ruig met gemiddeld 5 Beaufort over grote delen van Brabant, een vrij krachtige wind, Woensdrecht kwam tot gemiddeld 6 Beaufort, een krachtige wind. De sterkste windstoot passeerde in Volkel met 62 km/u. Eindhoven 60 km/u, Gilze Rijen 55 km/u en Woensdrecht 54 km/u.



Maandag staat de storm Corrie op de stoep. Voordat het zover is, is er vandaag het spreekwoordelijk gezegde stilte voor de storm. Er zijn brede opklaringen met zon en het blijft droog. De stapelwolken die er zijn, zijn van het type onschuldig. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten of westen (2 tot 3 Beaufort). Maxima 7 tot 8 graden.



De zwaarste windstoten worden in Brabant maandagochtend verwacht. Aan de Zeeuwse kust kan het tot een volle storm komen. Er worden (zeer) zware windstoten verwacht in West- en Midden-Brabant van 100 tot 110 km/u. In het oosten van Brabant zijn schuivers mogelijk tot 90 of 95 km/u. De wind waait uit het noordwesten en is gemiddeld krachtig, 6 Beaufort. Verder in de nacht al regen en een toenemende wind. Maandagochtend tijdelijk minder regen tijdens de passage van het sterkste windveld. In de middag meer buien met regen en hagel. Guur met maxima tot 7 graden. Tip: bind alles goed vast en leg losse spullen binnen.