NAC-keeper Nick Olij verkozen tot beste keeper van tweede periode Keuken Kampioen Divisie

BREDA - Nick Olij mag het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie in ontvangst nemen. Het is de derde keer in zijn carrière dat de keeper van NAC-Breda deze titel krijgt toegewezen.

In de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie werd NAC slechts 17e met maar 9 punten, maar in de tweede periode wist de ploeg zich te herpakken. De Bredanaars wisten met de zesde positie en 18 punten een veel betere klassering weg te zetten. Dat was mede te danken aan keeper Nick Olij. Daar wordt hij nu voor beloond. De doelman van NAC Breda bleef in de verkiezing voor op concurrenten Jay Gorter (Jong Ajax), Michael Brouwer (FC Emmen) en Luuk Koopmans (ADO Den Haag). Hij mag daarom opnieuw het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper in ontvangst nemen. Het is de derde keer in zijn carrière dat Olij er met deze prijs vandoor gaat. In de twee voorgaande seizoenen wist Olij namelijk ook al twee Bronzen Kampioensschilden te veroveren.

Voor de achtste keer in zijn carrière is Robert Mühren (FC Volendam) verkozen tot beste speler. De ex-NAC speler verzamelde de meeste stemmen en bleef in de verkiezing Thomas Verheydt (ADO Den Haag), Joey Sleegers (FC Eindhoven) en Naci Ünüvar (Jong Ajax) voor. Sem Steijn is op basis van zijn prestaties in de tweede periode door trainers en aanvoerders verkozen tot het Beste Talent. De 20-jarige middenvelder van ADO Den Haag wist de meeste indruk te maken op de trainers en aanvoerder van de Keuken Kampioen Divisie-clubs. John Heitinga, oud-international en oefenmeester van Jong Ajax, is verkozen tot Beste Trainer van de tweede periode. In slotfase van de laatste speelronde liep Jong Ajax de periodetitel mis, maar de algemene prestatie is niet onopgemerkt gebleven bij zijn collega-trainers en aanvoerders uit de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior-speler Thijs Dallinga is de topscorer van de tweede periode. Hij wist de bal maar liefst vijftien keer in het net de schieten de afgelopen periode.