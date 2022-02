NAC speelt onder toeziend oog van supporters gelijkspel tegen Roda JC

BREDA - Gisteren was het dan eindelijk zover. Trouwe supporters mochten het Rat Verlegh Stadion weer betreden om hun favoriete ploeg te zien spelen. Helaas lukte het NAC niet om in eigen huis te winnen van Roda JC. De wedstrijd eindigde met 2-2 in een gelijkspel.

Met het vertrek van Haye afgelopen week en het ontbreken van Van Schuppen, die in thuisquarantaine zit, ontbraken gisteren de nummer twee en drie topscoorders. Dat weerhield de ploeg er echter niet van om aanvallend en vol strijdlust van start te gaan. De nieuwe opstelling was even zoeken voor NAC, wat leidde tot een kans voor de tegenploeg. Gelukkig wist Olij de inzet tegen te houden. Al snel kwamen Seuntjes en Hilterman bij een openingstreffer, maar deze inzetten werden geblokt door de Limburgse defensie. Ook Bannis kreeg nog een mogelijkheid, maar gleed uit voordat hij kon schoppen. Uiteindelijk ging de wedstrijd zonder doelpunten de rust in.

Na de rust zette NAC direct weer druk op Roda JC, wat in de 54e minuut resulteerde in het eerste doelpunt. Na een corner van Velanas wist Hilterman de bal in het doel te trappen, waarmee hij zijn debuut opluisterde met een doelpunt. NAC kon echter niet lang van hun doelpunt genieten. Twee minuten later wist de Limburgse ploeg namelijk al een tegendoelpunt te maken. In de slotfase van de wedstrijd waren het echter de bezoekers die de leiding pakte en zo nog een doelpunt maakte. De Bredanaars moesten daarom de laatste minuten alles op alles zetten. In de laatste minuten wist Velanas de bal in de boevenhoek te schieten, waardoor de stand op 2-2 kwam. In de blessuretijd ging NAC nog op zoek naar de winst, maar dat lukte niet. Zo eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.

Dinsdag neemt NAC het in het Phillips Stadion op tegen PSV in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker.