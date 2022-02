Bekerkoorts: Wint NAC vanavond de kwartfinale van de beker tegen PSV?

BREDA - Vanavond in het zo ver. Dan neemt NAC het in de kwartfinales van de KNVB Beker op tegen PSV. Lukt het NAC opnieuw om te stunten tegen PSV?

In principe is NAC vanavond de underdog in de bekerwedstrijd tegen PSV. NAC staat momenteel op de elfde plek van de KeukenKampioenDivisie, terwijl PSV tweede staat in de eredivisie. Maar goed loopt het momenteel niet bij PSV. In de strijd om de koppositie verloren zij afgelopen twee wedstrijden tegen Ajax en AZ dure punten door twee keer te verliezen. En het zou bovendien zeker niet de eerste keer zijn dat NAC tegen de verwachtingen in PSV uit de beker knikkert.

De wedstrijd tegen PSV in januari 2020 ligt bij veel NAC-supporters nog vers in het geheugen. Toen won NAC tegen de verwachtingen in thuis met 2-0 van Eredivisionist PSV. NAC ging daardoor door naar de laatste acht, terwijl het bekeravontuur er voor de Eindhovenaren op zat.

Vanavond speelt NAC niet thuis. In Eindhoven zal de wedstrijd tegen PSV om 19.00 uur beginnen. NAC heeft de handen ineen geslagen met de Bredase horeca om toch nog een 'avondje NAC' in Breda te kunnen organiseren. Bij zo'n twintig cafés in Breda zal de wedstrijd vanavond te zien zijn.