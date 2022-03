Supporters NAC protesteren tegen overname in Manchester, Troyes en Lommel

BREDA - Supporters van NAC zijn woedend over de overnameplannen van City Football Club. In Breda hangen in de binnenstad en bij het stadion al meerdere spandoeken met teksten tegen de geplande verkoop van de aandelen. En ook bij in Manchester, Troyes en Lommel zijn spandoeken opgehangen.

‘Stay out of our territory, NAC is not a City Group story!’. Die tekst prijkt op een geel-zwart spandoek dat hangt bij het Etihad stadion en Manchester. En ook bij de stadia in Troyes en Lommel hebben NAC-supporters een spandoek met diezelfde tekst gehangen.

“City group probeert vanuit Manchester de voetbalwereld over te nemen. Gefinancierd door een sjeik met oliedollars uit een land met dubieuze kijk op mensenrechten. Troyes en Lommel zijn al gevallen, maar ons zullen ze nooit krijgen”, laat Breda Looc’s weten. “Wij zijn naar de stadions van Manchester, Troyes en Lommel gegaan om duidelijk te maken dat Breda niet ingelijfd gaat worden. Wij blijven strijden.

Gesprekken

Afgelopen weekend werden diverse supportersgroepen nog uitgenodigd door City Football Group om te komen praten over hun plannen met NAC. Maar dat gesprek had niet het gewenste effect voor CFG. De supporters blijven fel tegenstander van de overname.