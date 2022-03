Gesprekken met City Football Group leveren niets op, NAC-supporters blijven tegen overname

BREDA - De gesprekken die City Football Group (CFG) met de supporters van NAC hebben gevoerd hebben niets opgeleverd. Zowel de Clubraad als Breda Loco's laten weten dat er aan hun standpunt niets is veranderd.

Reacties

De clubraad van NAC laat weten dat na het gesprek van gistermiddag er geen reden is hun mening aan te passen. ''We hebben geen antwoorden omtrent belangrijke onderwerpen als financiën en concrete uitgewerkte plannen.''

Ook voor supportersgroep Breda Loco's geldt dat zij hun standpunt niet aanpassen. ''Wij hebben een presentatie gekregen over de CFG, maar geen concrete plannen gezien met gemelde investeringen etc.'' Beiden hebben dus dezelfde kritiek op CFG.

De beurt is nu aan de clubraads' vertegenwoordiger van stichting NOAD.

Na het gesprek gisterenmiddag samen met verschillende geledingen en CFG is er geen reden onze mening aan te passen. We hebben geen antwoorden omtrent belangrijke onderwerpen als financiën en concrete uitgewerkte plannen. #NACpraat — Clubraad NAC (@ClubraadNAC) March 27, 2022

Korte update vanuit ons n.a.v. het gesprek met CFG.



Wij hebben een presentatie gekregen over de CFG, maar geen concrete plannen gezien met gemelde investeringen etc.



Onze mening na dit gesprek is dus onveranderd. #NACpraat— Breda Loco's (@BredaLocos) March 26, 2022