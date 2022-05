NAC start met verlengen seizoenkaarten na ‘lastig seizoen dat anders liep dan verwacht’

BREDA - Supporters van NAC kunnen sinds vandaag 12.00 uur hun seizoenkaart weer verlengen. Daarbij kunnen de supporters gebruik maken van de compensatieregeling voor de gemiste wedstrijden door corona, of kiezen voor het unieke boek ‘Avondje NAC’.

Het was een bewogen seizoen voor eenieder die NAC een warm hart toedraagt. “Gelukkig hebben we het afgelopen jaar voor het grootste gedeelte van het seizoen op de massale steun van onze Yellow Army mogen rekenen. Na een lange periode zonder publiek was het voor iedereen een verademing weer een ouderwets Avondje NAC te beleven”, laat NAC weten. Toch geeft de club ook eerlijk toe dat het geen gemakkelijk seizoen was. De afgelopen maanden waren ‘lastig’, stelt NAC. “Op sportief vlak verliep het seizoen anders dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast loopt de overname van onze club ook nog altijd. Ondanks dit alles bleef het Rat Verlegh Stadion, voornamelijk door jullie massale steun, een bijna onneembare vesting met slechts twee nederlagen.”

Vanaf vandaag is het voor de supporters mogelijk hun seizoenkaart te verlengen. Afgelopen seizoen verkocht NAC meer dan 13.000 seizoenkaarten.

Er is een compensatieregeling voor de wedstrijden die supporters door de coronamaatregelen hebben gemist. ”We compenseren 50% van de gemiste wedstrijden in de vorm van een korting op de aanschafprijs van je seizoenkaart voor 22/23. Mocht het dus zo zijn dat je 6 wedstrijden mist door de COVID-19 maatregelen, krijg je de waarde van drie wedstrijden verrekend als korting op je seizoenkaart voor seizoen 22/23.” Supporters kunnen er echter ook voor kiezen om géén gebruik te maken van die regeling. Dan krijgen zij het boek ‘Avondje NAC’ cadeau. Dat maakte Sjoerd Mossou samen met fotograaf Reijer van Kasteren. Het boek is een ode aan de supporters. “In 110 portretten geeft het boek een treffend en oprecht beeld van de mensen achter NAC, van jong tot oud, van Klundert tot Dongen en van Tuinzigt tot het Ginneken. Verleng jij voor 24 mei? Dan krijg je de mogelijkheid om met jouw naam achter in het boek te staan. Dit boek zal niet in de fanshop komen en is dus echt een uniek NAC-boek!”