Ralf Seuntjens over tumor: ‘Zware en lange strijd, maar ik ga hem winnen’

BREDA - Een paar maanden geleden maakte de populaire NAC-speler Ralf Seuntjens een droomtransfer naar Japan. Maar al snel was Seuntjens terug in Nederland, omdat bij hem een tumor was ontdekt. Op instagram reageert Seuntjens nu op de situatie. "Vandaag ben ik begonnen met de zware en lange strijd. Maar ik ga hem winnen, reken daar maar op."

"Precies 39 dagen geleden kreeg ik dat vreselijke bericht. Dat bericht dat mijn wereld volledig op zijn kop heeft gezet", schrijft Seuntjens onder een foto van zichzelf in het ziekenhuis. "Ik leefde mijn droom na in Japan, maar die droom veranderde na dat ziekenhuisbezoek totaal onverwacht in een nachtmerrie. Er was een tumor gevonden op een vervelende plek in mijn lichaam. Mijn eerste gedachte was: ik wil naar Nederland. Dit was absoluut niks ten nadele van Japan, alleen maar lof voor de zorg daar en alleen maar liefde voor FC Imabari."

Na wekenlang onzekerheid en spanning heeft Seuntjens nu een diagnose. Hij laat aan zijn volgers weten dat hij strijdbaar is, en vertrouwen heeft in een goede afloop. "Vandaag ben ik dan ook begonnen met de zware en lange strijd. Maar ik ga hem winnen, reken daar maar op."