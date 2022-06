Sabir Agougil zet handtekening onder nieuw contract

BREDA - De 20-jarige middenvelder Sabir Agougil heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. Het aflopende contract van Sabir is met twee jaar verlengd.

Sabir zette zijn eerste stappen op een voetbalveld bij Internos in Etten-Leur. Op 10-jarige leeftijd maakte hij de overstap naar NAC. Sabir doorliep de volledige Jeugdopleiding en in januari 2020 zat de jonge middenvelder voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal. Zijn debuut maakte hij ruim anderhalf jaar later, op 27 augustus 2021 in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Op 17-jarige leeftijd tekende Sabir zijn eerste contract bij NAC. Destijds tekende hij voor drie seizoenen. De verbintenis zou aankomende zomer aflopen, maar wordt nu dus verlengd met twee jaar.

Sabir Agougil is blij met zijn nieuwe contract: “Ik ben ontzettend blij en trots dat ik mijn contract heb verlengd bij NAC. Afgelopen seizoen was voor mijn gevoel mijn doorbraak bij het eerste waarin ik flink wat minuten heb gemaakt. Aankomend seizoen wil ik nog meer minuten maken en ik zal keihard blijven werken om mij verder te ontwikkelen.”

Eric Hellemons: “Sabir is een speler met veel potentie die al erg lang bij NAC speelt. Hij heeft de gehele jeugdopleiding doorlopen en afgelopen jaar zijn debuut gemaakt. Voor Sabir is het nu taak om hard te blijven werken en zich te blijven ontwikkelen om uiteindelijk een vaste waarde te worden in het eerste elftal.”