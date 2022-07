Nouwens Transport Breda prijkt op achterzijde wedstrijdshirts NAC

BREDA - Het bedrijf van Dennis Nouwens heeft het sponsorpakket uitgebreid. Vanaf het nieuwe seizoen zal het logo van Nouwens Transport Breda BV terug te zien zijn op de onderzijde van de achterkant van de wedstrijdshirts.

Nouwens Transport is al vele jaren een gevestigde naam binnen het sponsorgilde van NAC. Niet alleen bestaat het bedrijf dit jaar 25 jaar, ook zijn zij al 25 jaar sponsor van NAC, vandaar ook rugnummer 25 op het shirt. Tijdens de thuiswedstrijden van NAC is Dennis Nouwens te vinden in de NOAD-box.

Dennis Nouwens steunt de plannen en ambities van NAC=Breda en doet met de uitbreiding van het sponsorpakket een extra bijdrage om de club te steunen. Commercieel manager Eric Matijsen: “We zijn erg blij dat we na drie jaar de positie op de onderzijde van de achterkant van de wedstrijdshirts weer gevuld zien. Dennis is al jarenlang trouw supporter en partner van NAC. De uitbreiding van het bestaande sponsorpakket is een mooie blijk van vertrouwen.”

Algemeen Directeur Nouwens Transport, Dennis Nouwens: “De club is onlangs een compleet nieuwe weg ingeslagen en dat doet mij deugd. Ik heb ontzettend veel respect voor en ben dankbaar naar de mensen die hebben gezorgd dat onze club in de juiste handen terechtkomt. NAC zal weer een echte Bredase club worden met Bredase mensen zoals Boris van Schuppen. Daarom voelde ik mezelf bijna verplicht dit jaar mijn sponsoring substantieel te verhogen.”