NAC loopt in Almelo tegen grote nederlaag aan

BREDA / ALMELO - NAC speelde op vrijdagavond een uitwedstrijd tegen koploper Heracles. Op het Almelose kunstgras liep de ploeg tegen een grote nederlaag aan, het werd 5-1 voor de thuisploeg.

NAC kwam al snel op voorsprong door een goal in de negende minuut van Ody Velanas. De middenvelder keerde terug in de basis na een blessure en was meteen belangrijk. Lang duurde de voorsprong echter niet want Heracles kwam in de 15e minuut op gelijke hoogte door een rake kopbal van Thomas Bruns.

Heracles drukte door en kwam voor rust nog twee keer tot scoren. In de 30e minuut was het Heracles-verdediger Roosken die scoorde en nog geen kwartier later volgde ook de 3-1 van Laursen.

Na rust nam Heracles even gas terug waardoor NAC het idee had terug in de wedstrijd te komen. Maar toen Heracles even aanzette was het meteen weer raak, in de 71e en 74e minuut sloeg de koploper genadeloos toe. Laursen maakte zijn tweede van de avond waarna Emil Hansson voor het slotakkoord tekende.

Koploper Heracles was duidelijk een paar maten te groot voor NAC. Tijd om bij te komen is er nauwelijks want volgende week wacht opnieuw een zware wedstrijd wanneer PEC op bezoek komt in Breda. De huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie won gisteren overtuigend van FC Eindhoven.