NAC verliest thuis met 0-2 van PEC Zwolle

BREDA - In de laatste wedstrijd voor de winterstop heeft NAC met 0-2 verloren van de titelkandidaat PEC Zwolle. NAC kende een goede start, maar kon uiteindelijk geen vuist maken tegen de Zwolse club. Younes Taha besliste de wedstrijd in het voordeel van de Zwollenaren door twee doelpunten te maken.

NAC begon goed aan de wedstrijd en was in de openingsfase zeker niet de zwakkere partij. De eerste grote kans van het duel was dan ook voor NAC. Met een voorzet van Odysseus Velanas schoot Jort van der Sande de bal vlak voorlangs en ook de inglijdende Thomas Marijnissen kwam slechts een teenlengte tekort om de openingstreffer op het scorebord te zetten.

PEC Zwolle liet dit niet onbeantwoord en ging volop in de aanval. Langzaamaan kwam Zwolse zijde dichterbij de openingstreffer. Deze kwam dan ook en na 35 minuten spelen was het Younes Taha die PEC Zwolle op voorsprong bracht. NAC deed er alles aan om weerstand te bieden en keeper Roy Kortsmit moest tot twee keer toe optreden om een verdubbeling van de achterstand te voorkomen. Toch slaagde Younes Taha er in om in de blessuretijd van de eerste helft nog eens te scoren. Een afgemeten kopbal viel in de verre hoek. Daarmee kwam NAC vlak voor de rust op een 0-2 achterstand.



Na rust probeerde NAC het tij te keren. PEC Zwolle had een 0-2 voorsprong op zak en liet NAC het spel maken. Dat resulteerde wel in kansen voor de thuisploeg, maar helaas niet tot doelpunten. Nog een tegenvaller voor NAC was het uitvallen van Stef de Wijs. De jonge back greep in een sprint naar zijn hamstring, waardoor hij de wedstrijd vroegtijdig moest verlaten. Jarchinio Antonia was zijn vervanger. Uiteindelijk slaagde NAC er niet meer in om te scoren en verloor de club thuis met 0-2 van PEC Zwolle.