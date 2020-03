Man (62) in scootmobiel door drietal beroofd: 'geef me je portemonnee lamme'

BREDA - Een 62-jarige man is gisteravond op zijn scootmobiel door drie mannen beroofd op de Tussen de Dijken in Breda. De rovers hebben de man bedreigd met een mes. Ze hebben zijn portemonnee meegenomen.

Het 62-jarige slachtoffer was gisteren rond 18.15 uur een stukje gaan rijden. Om 18.45 uur op reed hij op de tussen de Dijken, ter hoogte van de kinderboerderij. Op dat moment kwamen drie getinte mannen tussen de 30 en 45 jaar op hem af. Eén van de mannen prikte met een mes in de borst van de man. Vervolgens zei hij: 'geef me je portemonnee lamme'.

Het slachtoffer heeft aangewezen waar zijn portemonnee zat, waarna de mannen deze pakte en er vandoor gingen. In de portemonnee zaten geld en wat persoonlijke spullen. Het slachtoffer raakte flink van streek door deze laffe straatroof en toen hij thuis was heeft personeel van een ambulance hem voor de zekerheid onderzocht.