Tilburger (28) aangehouden voor mishandeling beveiliger IKEA Breda

BREDA - De politie heeft zaterdagmorgen een inwoner van Tilburg aangehouden voor een mishandeling die hij gepleegd zou hebben op 31 oktober.

Op die zaterdag 31 oktober rond 14.00 uur wilde een man, een vrouw en een kind bij de IKEA binnen aan de Kruisweide. Maar bij de winkel staat een bord dat je maar met maximaal twee personen naar binnen mag in verband met corona. Een beveiligingsmedewerker, belast met de controle op deze regels, gaf dan ook aan dat ze niet met z’n drieën naar binnen mochten. Er ontstond een discussie wat ontaardde in een worsteling. De beveiliger werd tijdens deze worsteling op de grond gegooid waarbij hij letsel aan zijn enkel opliep. Het gezin is hierna in een auto weggereden.