Fietsendief ontkomt via brandgangen; politie zoekt eigenaar gestolen fiets

BREDA - Agenten zagen afgelopen nacht wederom een bekende fietsendief rijden op een gestolen fiets. Toen zij de fietsendief wilden aanhouden, vernielde hij tijdens zijn vluchtpoging de zijspiegel van een politievoertuig.

De man is daarna te voet weggerend in de wijk Tuinzigt en is via de brandgangen ontkomen. Via Instagram attendeert de politie bewoners om brandgangen te sluiten middels de poorten.

Fiets

De politie is op zoek naar de eigenaar van deze gestolen fiets. “Is deze fiets van u? Bel dan met 0900-8844 en doe aangifte.”