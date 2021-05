PLOEGENDIENST zet de schouders eronder: ‘De positieve energie de juiste kant op sturen is heel belangrijk’

BREDA - In de aanloop naar het festivalseizoen gaat BredaVandaag in gesprek met Tijn Kapteijns van Kairos Events. Dat is de organisatie achter het populaire PLOEGENDIENST Festival. Onze redactie zit vol met vragen aan Kapteijns. Want waarom gaat PLOEGENDIENST door met het organiseren, terwijl grotere organisaties de handdoek in de ring gooien? Waarom horen we zo weinig vanuit de evenementenbranche? Als PLOEGENDIENST doorgaat, hoe ziet dat er dan uit? En hoe blijf je in deze tijd als festivalorganisator in hemelsnaam positief? Lees hieronder alle antwoorden op onze prangende vragen!



Grote organisaties zoals Breda Live gooien de handdoek in de ring, maar jullie gaan door met organiseren. Waarom?

“Aangezien we een relatief kleine organisatie zijn, kunnen wij het festival tot ongeveer een kleine maand voor show nog organiseren. Dat wordt dan wel echt alle zeilen bijzetten, maar dat doen we met alle liefde. De situatie voelt voor ons namelijk als koeien die na een lange winter weer de wei in mogen. Alleen al de gedachte dat we na 1,5 jaar weer het eerste festival zouden zijn, is voor ons motivatie genoeg. Daarnaast heeft de overheid vanaf juli het garantiefonds voor evenementen in het leven geroepen. Dat doet de overheid juist om te stimuleren dat organisaties weer gaan produceren.”



Jullie zitten in het eerste weekend van juli. Waarom verzetten jullie het niet?

“Het wordt voor ons inderdaad erop of eronder. Maar wij spelen graag ons eigen spel. Je ziet heel veel organisatie naar september gaan, dat voelde voor ons simpelweg niet goed. Bovendien is het goed voor de energie binnen de kantoormuren én daarbuiten om onze schouders eronder te blijven zetten. Wij hebben vorig jaar al besloten om klaar te staan, vooruit te kijken en de energie de juiste kant op de sturen. Dus dan gaan we daar ook voor.”



Wat gebeurt er als het niet door kan gaan?

“Mochten we van de overheid horen dat het in juli niet door kan gaan, dan hebben we in augustus nog TrailerFest. Voor PLOEGENDIENST gaan we ons dan lekker focussen op het Winterfestival en het natuurlijk volgend jaar in juli dubbel en dwars inhalen. Het PLOEGENDIENST weekend is nu al bijna volledig uitverkocht, dus een heerlijk feestje gaat er hoe dan ook komen!”



We horen veel geluiden vanuit allerlei branches, maar de evenementenbranche is relatief stil. Waarom is dat?

“Los van dat we tot vorig jaar misschien ook minder goed georganiseerd waren als branche, denk ik dat het ook meespeelt dat we een branche zijn die gewend is om om te gaan met gekke situaties en verandering. Vorig jaar moesten we bijvoorbeeld nog naar de rechtbank in verband met een kort geding tegen onze vergunning van Ploegendienst. ‘Het lijkt soms wel of we vrijheidsstrijders zijn’, zei mijn collega Sjoerd na de rechtszaak. Want achter de schermen zijn we elk jaar weer aan het knokken. Ecologische rapporten, vleermuizen, geluidsplannen, stikstofrapporten, rechtszaken, bezwaarmakers. Elk jaar komt er wel weer iets bij. Dat trotseren we allemaal om dat ene ultieme moment te creëren voor onze bezoekers.”



“Omdat we als branche zo gewend zijn om ons aan te passen en mee te bewegen, te relativeren, in het moment te schakelen, hoor je nu misschien wat minder van ons. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet zijn. Heel hard roepen voegt alleen niet altijd evenveel toe. Al begrijpen wij uiteraard de frustraties, want die voelen we zelf namelijk ook. Kortom: We kijken wat er kan. We willen vooruit gaan, mee denken en positief blijven.”

Tekst gaat verder onder de foto.



PLOEGENDIENST, foto door Tom Doms



Hoe blijven jullie zo positief?

“Deze tijd vraagt juist zo hard om positiviteit en verbinding. Tegenwoordig kun je social media niet meer openen zonder dat er direct allerlei reacties losbarsten. Mensen die ongenuanceerd en klakkeloos hun ongezouten mening geven. Zij wel/wij niet. Goed/ fout. Zwart/wit. Ik vind dat de wereld veel mooier en intelligenter dan dat is. Het lijkt er op dat we in deze tijd meer verdeeld zijn, dan ooit tevoren. Als we niet opletten wordt dit een wedstrijd met alleen maar verliezers en dat moeten we denk ik allemaal niet willen.”



Wordt dit weer een summer of love?

“Jaaa, als je het ons vraagt natuurlijk wel! Sommigen zeggen dat de geschiedenis zich ongeveer om de 50 jaar herhaald. Rond die tijd was er uiteraard Woodstock. Als je het ons vraagt als organisatie is dat het meest legendarische festival in de geschiedenisboeken. Amerika was toentertijd enorm verdeeld, er waren veel protesten. Woodstock was een antwoord hierop. Dus deze zomer weer toe naar die vrijheid en gelijkheid? Wij tekenen ervoor!”



Verwachten jullie dat PLOEGENDIENST door kan gaan?

“Gevoelsmatig zou het met een sneltest en een ticket voor onze doelgroep (18-35) uiteraard moeten kunnen. Als een sneltest er dit jaar voor zorgt dat we binnen de hekken na 1,5 jaar weer op de oude manier in ultieme vrijheid met elkaar kunnen feesten, dan tekenen wij daar voor dit jaar voor. We zitten aan de Galderse Meren en kunnen in principe de boel onwijs goed controleren en isoleren. Als je het ons vraagt is het dus oprecht prima te doen. De vraag is alleen of de overheid het ook zo ziet.”



“Soms is het vertrouwen groot, soms voelen we weer dat de kans klein gaat zijn. Maar dat weerhoudt ons er niet van om voorlopig vol goede moed door te gaan met de voorbereidingen. Ik ben daarin ook echt apentrots op ons kleine, hechte team dat nog steeds volledig bij elkaar is en alle ZZP’ers en leveranciers die meedenken en voor ons klaar staan. Het weekend is bijna volledig uitverkocht, mensen snakken naar een festival. Mochten wij net pech hebben, dan hopen we dat we in ieder geval de energie de juiste kant op hebben gestuurd voor onze collega organisaties die volgen. Dat we voor hun de kansen vergroten in augustus of september. Een dance festival is zoveel meer dan een feestje met dj’s. Dat is gelukkig afgelopen jaar wel duidelijk geworden. Mensen hebben dit echt nodig als uitlaatklep. Het geeft dat vrije gevoel vol levensvreugde, begrip en energie. Het brengt mensen samen, verbindt en laat mensen voelen dat ze leven. Ik denk dat veel mensen daar inmiddels wel aan toe zijn.”



Wil je er nog bij zijn? Ploegendienst verwacht deze week nog totaal uit te verkopen. Koop nog snel je tickets op www.ploegendienst.nl



Foto- Fytch Callebert