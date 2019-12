Japans restaurant Sumo sluit deuren: 60 man personeel op straat

BREDA - Het grote sushirestaurant Sumo op de Grote Markt sluit de deuren. Daardoor staat zestig man personeel op korte termijn op straat. Reden is problemen met de vergunning, laat woordvoerder Driessen weten.

"De burgemeester van Breda heeft helaas het voornemen geuit om van SUMO-restaurant Breda - prominent gelegen aan de Grote Markt - de vergunning in te trekken", laat woordvoerder van Sumo, Jan Driessen weten. "Daardoor staan per direct 60 medewerkers op straat." De sluiting van de zaak heeft te maken met een fraudezaak waarin Sumo zou zijn verwikkeld. Hierbij zou voor miljoenen aan fraude zijn gepleegd. De strafzaak loopt nog.

Driessen heeft maandagavond namens Sumo een brief naar de gemeenteraad, burgemeester en media gestuurd. "Inmiddels ruim vijf jaar geleden deed de FIOD invallen in verschillende SUMO-restaurants en stelde vast dat er legaal verkregen inkomsten werden afgeroomd (zo'n 10%). Dat geld is indertijd gebruikt om medewerkers in contanten (en dus zwart) bij te kunnen betalen", legt Driessen uit. "Dat was een grote fout, die overtreding is door de toenmalige eigenaren van de SUMO-restaurants ruiterlijk erkend en die (directe en indirecte) schade voor de schatkist is ruimschoots hersteld en volledig terugbetaald." Voor de belastingdienst is daarmee deze zaak afgesloten. De strafzaak loopt nog. "De opgeloste problemen met de FIOD uit het verleden, zijn helaas onvoldoende gebleken voor de burgemeester van Breda om af te zien van zijn voornemen."

Inmiddels heeft SUMO in Breda sinds anderhalf jaar nieuwe eigenaren. De restaurants staan de afgelopen vijf jaar onder verscherpt toezicht van de fiscus en er hebben zich in de afgelopen jaren geen incidenten meer voorgedaan. Daarom kan Driessen niet begrijpen dat het restaurant dicht moet. "Het is onbegrijpelijk dat het Sumo restaurant in Breda geen tweede kans wordt gegund."