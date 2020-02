Politie: dood van koster in het Ginneken kwam niet door misdrijf

BREDA - De man die vorig jaar dood werd aangetroffen nabij de Ginnekenmarkt is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie donderdagmiddag. Daarmee is het onderzoek afgesloten.

De politie laat donderdagmiddag weten dat de man, die de koster was van de kerk ter plaatse, niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Er was lange tijd onduidelijkheid over de doodsoorzaak.

Overlijden

Op 9 december 2019 werd er bij de kerk, dichtbij de Ginnekenmarkt, een overleden persoon aangetroffen. De politie startte direct een onderzoek en zette de straat af. Ook plaatste de politie zwarte schermen tussen Boerke Verschuren en de kerk. Via een tweet liet de politie weten dat het niet duidelijk was of de persoon een natuurlijke dood is gestorven, of overleden is door een misdrijf.

De identiteit van het slachtoffer kon de politie destijds niet bevestigen. Maar café Boerke Verschuren plaatste op Facebook al wel een emotioneel afscheidsbericht voor de koster van de Protestantse Kerk. "Onze eigen Vrolijke Koster, een buurman, een stamgast, een goeie gast die altijd voor je klaar stond. Eentje waarvan je gewoon blij was dat het je buurman was. Sinds een jaar of 5 was jij voor ons allemaal in het café..koster, dé koster. Het heeft ons allemaal erg aangegrepen, je bent en blijft voor ons altijd die ene koster, die vrolijke enthousiaste koster en bovenal die goede buur...", schreef het Café op haar pagina.

Onder het bericht stonden al veel emotionele reacties. Veel mensen spraken hun medeleven uit.