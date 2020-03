Amphia bevestigt eerste coronabesmetting in Breda

BREDA - In het Amphia ziekenhuis in Breda is een vrouw opgenomen die besmet is met het coronavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis. De oudere vrouw liep het virus op door contact met iemand in Nederland die ook besmet is met het virus.

De patiënt die besmet is met het virus is een vrouw die uit de regio komt. Zij was thuis al in quarantaine omdat ze in contact was geweest met iemand die besmet is met het virus. De verdenkingen dat de vrouw óók besmet was, werden echter zo groot dat ze is overgebracht naar het ziekenhuis in Breda. Daar bleek uit een test dat ze inderdaad besmet is. De vrouw ligt momenteel in quarantaine en maakt het naar omstandigheden goed.

Maatregelen

Gisteren maakte het Amphia al bekend extra maatregelen te hebben genomen vanwege het coronavirus. Zo geeft het zorgpersoneel patiënten en bezoekers niet langer een hand en komt het crisisteam voortaan iedere dag bijeen. Ook liet het ziekenhuis zondag alle patiënten die griepverschijnselen hebben testen op het virus. Dat deed het ziekenhuis uit voorzorg. "We willen onze verantwoordelijkheid nemen en de veiligheid kunnen garanderen", liet Patricia Stroo gisteren namens het ziekenhuis weten. De uitslag van die test liet enkele dagen op zich wachten. Inmiddels is van 164 tests de uitslag teruggekomen. Daarvan is er één positief, en de rest negatief.

Ook nieuwe patiënten die binnenkomen met griepklachten worden voortaan uit voorzorg meteen getest.