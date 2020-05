Eerste 'coronaproof' escape game opent donderdag bij STRND

BREDA - Donderdag opent de eerste coronaproof ESCAPE GAME van Nederland: Drive Thru Escape bij STRND. Sipke Schrijnen van STRND kijkt vol goede moed uit naar dat moment. "Alle Escape Rooms zitten momenteel letterlijk op slot. Daarom is het mooi dat wij dit 'coronaproof' kunnen aanbieden."

Een aantal weken staat er al een drive thru restaurant op de parking bij STRND. "Dat is hartstikke leuk. Rond etenstijd wordt deze goed bezocht." Maar daar blijft het dus niet bij. "Normaal gesproken organiseren wij verschillende bedrijfs- en groepsuitjes. Wij hebben nu een van onze escape roomspellen door ontwikkeld, waardoor deze nu coronaproof vanuit de auto kan worden gespeeld."

Onderweg krijgen deelnemers een ontsmette tablet, waarop zij de opdrachten en hints ontvangen. "Een parcour duurt ongeveer 45 minuten. Zie het als een Escape Room in je auto in verkeer- en vakantie thema. We werken met tijdsloten, zodat we maximaal drie nieuwe auto's per kwartier het terrein op laten rijden. In totaal is er plek voor ongeveer tien auto's. We moeten natuurlijk wel rekening houden met alle coronaregels. Gezellig gaat het in ieder geval zeker worden", aldus Schrijnen.

De eerste reacties op social media zijn erg positief. Zo schrijft Simone Dingenouts: "Dit willen wij!" Ook Maria Maaike reageert enthousiast: "Hoe leuk bedacht!" De kans is groot dat Floor Voogt-Fluitman binnenkort een bezoekje gaat brengen aan Drive Thru Escape. Ze tagt een van haar vrienden en schrijft daarbij: "Dit gaan we doen!"

Drive Thru Escape is donderdag geopend van 15:00 - 21:30 uur. Meer informatie is te verkrijgen via Facebook.