Bredanaars met studenten in gesprek over invulling Seeligkwartier

BREDA - Inwoners van Breda mogen meedenken over de toekomst van het Seeligkwartier. Alle ideeën van bewoners worden deze zomer gepresenteerd om tot een visie voor het gebied te komen.

Vanaf deze maand kunnen de inwoners van Breda met studenten in gesprek over de invulling van het Seeligkwartier. De studenten van het Urban Living Lab gaan hiervoor zo'n 150 interviews afnemen. Alle ideeën van bewoners worden deze zomer gepresenteerd om tot een visie voor het gebied te komen. De studenten van BUas gaan zelf ook aan de slag met alle ideeën. Hun project heet 'Ontwerpend onderzoek Seeligkwartier'.

Open gesprek

Via telefoon- en videogesprekken gaan de studenten de ideeën verzamelen die Bredanaars hebben over het gebied. Inwoners kunnen meedenken over hoe het Seeligkwartier er in de toekomst uit moet gaan zien. De aanpak van dit gebied wordt als innovatief voorbeeld gezien voor een nieuwe manier van werken. 'De kansen en de opgaven in de bestaande stad kunnen enkel goed opgepakt worden met de bewoners en de gebruikers van de stad' zegt docent Marc Holvoet van BUas. 'Bewoners willen meer invloed op hun eigen woonomgeving. Daar moet je als ontwerper goed mee om leren gaan. En dat is precies hoe de studenten vanuit het Urban Living Lab het willen oppakken.'



Meedoen

Bredanaars die graag mee willen denken kunnen zich hier aanmelden. De gesprekken gaan op 18 mei van start. Alle meningen en ideeën die worden verzameld, worden door Open Kaart samengebracht en deze zomer met de stad besproken. Dit vormt de opmaat naar een reeks themabijeenkomsten na de zomer, zodat er aan het einde van dit jaar een gezamenlijke visie ligt op het dit stuk Breda.



De oude Seeligkazerne en het terrein van De Teruggave worden in 2024 ontwikkeld tot stadspark en woningen. Tot die tijd kunnen Bredanaars meedenken om tot het best mogelijke plan te komen.