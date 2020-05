Van bowlen tot de bioscoop: dit kunnen Bredanaars vanaf 1 juni weer gaan doen

BREDA - Het is bijna zo ver: op 1 juni worden verschillende belangrijke coronamaatregelen eindelijk versoepeld. En dat betekent onder andere dat Bredanaars weer uit eten mogen of op een terrasje kunnen gaan zitten. Maar er is nog veel meer mogelijk. Wij zetten 5 dingen voor je op een rij.

Bowlen

Vanaf 1 juni kun je weer bowlen bij Vier Hoog. Alles is daar gereedgemaakt om op verantwoorde wijze weer een ouderwets balletje te gooien. Vier Hoog biedt speciale arrangementen aan, zodat alles weer op een verantwoorde manier samen gevierd kan worden. Vier Hoog beschikt namelijk ook over rooftop terras. Met een hapje en een drankje genieten van de fijne zon of juist de zonsondergang, dat kan vanaf 1 juni weer. Reserveren kan hier.

Bioscoop

Wil je weer eens wat anders doen dan thuis op de bank Netflix kijken? Binnenkort kunnen we ein-de-lijk weer naar de bioscoop. Pathé en Kinepolis openen vanaf 1 juni de deuren weer. Chassé Cinema doet dat op 2 juni. Ook de Bredase bioscopen moeten zich natuurlijk aan de regels houden. Daarom mogen er per zaal niet meer dan dertig personen zitten. Reserveren is dan ook noodzakelijk.

"De kaarten zijn enkel online te bestellen. Ook zijn er looproutes uitgezet en zijn er gastheren- en vrouwen aanwezig voor de juiste begeleiding", legt Chassé Cinema in hun persbericht uit. "Gasten uit één huishouden kunnen naast elkaar plaatsnemen. Daarnaast blijven de stoelen onbezet om de anderhalve meter ruimte tussen de huishoudens te waarborgen."

Poolen

't Poolcafé kan niet wachten om weer open te gaan. "Nog even...", plaatst het café op Facebook. Ook om te kunnen poolen moeten gasten zich aan de richtlijnen houden. "Dit betekent dat alle mensen die willen komen vooraf zullen moeten reserveren. Wees wel op tijd met reserveren want de kans is heel groot dat we een beperkt aantal pooltafels kunnen gebruiken in verband met het aanhouden van de verplichte 1,5 meter", aldus 't Poolcafe in een reactie.

Naar het museum

Ook culturele instellingen mogen weer open. Dat betekent dat het Stedelijk Museum Breda na wekenlang dicht te zijn geweest ook hun deuren weer opent. En dat is goed nieuws voor kunstliefhebbers. "We hebben onze bezoekers erg gemist", liet het Stedelijk Museum Breda eerder aan deze site weten.

Bezoekers moeten voorafgaand aan hun bezoek wel een kaartje kopen en timeslot voor hun bezoek reserveren. Zo kan er gemakkelijker 1,5 meter afstand gehouden worden. Ook mag maar een bepaald aantal bezoekers tegelijkertijd naar binnen. "Er loopt een bepaalde route door het museum. We hebben diverse desinfectiezuilen geplaatst in het pand en we gaan met een pasjessysteem werken om het aantal bezoekers en medewerkers goed bij te kunnen houden."

Wesley van der Linde/GroenNieuws

Naar de dierentuin

Vanaf 1 juni mogen ook pretparken en dierentuinen de deuren weer openen. En daarvoor hoef je Breda niet eens te verlaten. Want ook reptielenhuis de Aarde valt onder de regels voor dierentuinen. Dus dat betekent dat een bezoekje aan het Reptielenhuis vanaf juni weer mag. Check natuurlijk wel van te voren even de website.