Gemeente sluit opnieuw toegangswegen naar Galderse Meren vanwege drukte

BREDA - Het is weer schitterend weer dit pinksterweekend, maar dat zorgt ook weer voor drukte in de Bredase recreatiegebieden. Bij de Galderse Meren is het zo druk, dat de gemeente besloten heeft de toegangswegen af te sluiten. In de binnenstad is het nog rustig. De Drukte Meter staat nog op groen.

Op zaterdag 9 mei moest de gemeente de toegangswegen naar de Galderse Meren sluiten vanwege de drukte. Om dit te voorkomen werd niet veel later een Drukte Meter geactiveerd. Daarmee kunnen Bredanaars via WhatsApp de drukte in het recreatiegebied opvragen.

Ondanks Drukte Meter werd het met Hemelvaart te druk bij zowel de Galderse Meren. Ook vandaag blijkt dit weer het geval te zijn. Al aan het begin van de middag was het zo druk dat de gemeente zich genoodzaakt voelde de toegangswegen te sluiten. "Als je van dit lekkere weer wilt genieten, denk dan ook eens aan andere mooie plekjes van Breda zoals de Asterdplas, het Markdal of de Waterdonken", aldus Handhaving Breda tijdens het Hemelvaartweekend op Instagram. Met Hemelvaart werd het echter ook ontzettend druk bij de Asterdplas, waarna afgeraden werd om daar nog heen te gaan.

In de binnenstad valt de drukte volgens de meter vooralsnog mee. Wie een Whatsapp naar het nummer stuurt, krijgt te zien dat het stoplicht op groen staat. "De binnenstad is rustig. Advies: u kunt winkels bezoeken, maar houd afstand en geef elkaar de ruimte", valt er in het bericht te lezen. Het is de vraag hoe lang dit blijft. Vandaag is de eerste dag dat de terrassen weer staan.

Whatsapp voor de huidige situatie bij de Galderse Meren naar 06-11709015. De binnenstad kan in de gaten gehouden worden via 06-11778060.