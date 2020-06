Een illegaal ritje op de deelscooter: Boete voor 15-jarige

BREDA - De deelscooters die sinds vorige week in Breda staan zijn mateloos populair. En het blijkt ook voor minderjarigen verleidelijk te zijn om een ritje te maken. De politie hield dinsdag een jongen van 15 staande die rondreed op een deelscooter zonder een rijbewijs te hebben.

Wie één van de felgroene deelscooters mee wil nemen voor een ritje, moet zich eerst registreren in de app van go sharing. Bij die registratie moet je je persoonlijke gegevens invullen én foto's maken van jezelf en van je rijbewijs. Zo toon je aan dat je in bezit bent van een rijbewijs en dus veilig de weg op kan.

Een 15-jarige Bredanaar wilde dinsdag ook graag een ritje maken met een deelscooter. Hij registreerde zich in de app met het rijbewijs van zijn vader, die daar niets van af wist. Bij de Galderse Meren werd de jongen gezien door agenten. Omdat de agenten de jongen wel érg jong vonden lijken, besloten ze hem te stoppen. De jongen probeerde nog te ontkomen door een zandpad in te rijden, maar dat mocht niet baten.

De jongen heeft een bekeuring gekregen en moest lopend verder. Ook is zijn vader op de hoogte gesteld van de actie.