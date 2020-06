Geen vierdaagse, dus geen gladiolen: Bloemkweker Theo heeft 300.000 gladiolen over

BREDA - Nu de Nijmeegse Vierdaagse niet doorgaat, zit bloemkweker Theo uit het Gelderse Heumen met 300.000 gladiolen in zijn maag. Om te voorkomen dat deze bloemen door de versnipperaar gaan, zijn de Bredase Frank en Thibaud van Breda Maakt Mij Blij een reddingsactie gestart.

Half maart zette Theo 300.000 bloembollen in de grond, speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse. Het was het begin van de coronacrisis en hij had geen idee welke maatregelen zouden volgen. Inmiddels is het zeker dat het wandelevenement niet doorgaat en dat is een flinke tegenvaller. "In het weekend voor de Vierdaagse verkoop ik altijd de meeste gladiolen, omdat wandelaars traditiegetrouw een gladiool krijgen wanneer zij hun laatste meters afleggen over de Via Gladiola", legt Theo uit. Nu hoopt de kweker dat de bloemen alsnog verkocht worden, want anders is vernietigen de enige optie en dat is kostbaar én zonde.



De noodkreet van boer Theo

De noodkreet van Theo werd opgepikt door Lieve van het Amsterdamse platform Van Maker naar Mokum. Zij riep op haar beurt de hulp in van de Bredase vrienden Frank en Thibaud. "Sinds de start van de coronacrisis helpen wij allebei boeren met het verkopen van hun producten, omdat zij moeilijk van hun voorraad afkomen. Lieve in Amsterdam en wij in Breda met ons platform Breda Maakt Mij Blij", legt Thibaud uit. "Omdat het nu om wel heel veel bloemen gaat, slaan we de handen graag ineen! Hierbij krijgen we ook hulp van het platform InBreda."



Red een bos gladiolen

"Wij roepen iedereen op om samen met ons gladiolen te redden van de versnipperaar", legt Thibaud uit. Tien stelen kosten 3 euro en bestellen kan via Breda Maakt Mij Blij of via Facebook of Instagram. Op zaterdag 11 juli zijn er drie locaties in Breda waar men de gladiolen kan ophalen: de Belcrum, het centrum en het Ginneken. De Bredase vrienden hopen ook dat bedrijven hun personeel willen verrassen met een mooie bos gladiolen. "En daar hoeven ze niet eens een Vierdaagse voor te lopen", voegt Frank toe.