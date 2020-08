Hitte zorgt voor problemen aan Merwedebrug: A27 sinds 17.00 uur in beide richtingen afgesloten

BREDA - De aanhoudende hitte zorgt voor problemen aan de Merwedebrug. Om te voorkomen dat het bewegende deel niet klem komt te zitten, moet de brug worden ingekort. Daarom gaat de A27 vandaag om 17.00 uur in beide richtingen dicht.

Door de hittegolf is het ontzettend warm in Nederland. Die aanhoudende hitte zorgt voor problemen aan de Merwedebrug in de A27. Om te voorkomen dat de brug bij uitzetting door warmte niet klem komt te zitten, kort Rijkswaterstaat het beweegbare deel van de brug met een ruime centimeter in. Dit wordt preventief gedaan als aanvullende maatregel naast het koelen van de brug. Zo wordt schade aan de Merwedebrug voorkomen.

Wil jij vanavond nog van of naar Breda over de A27, dan moet je opletten. De snelweg is namelijk sinds 17.00 uur in beide richtingen afgesloten voor de werkzaamheden. Er zijn diverse omleidingsroutes ingesteld. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en A15 of via Den Bosch over de A2 en A59. De brug is vanaf zaterdagochtend 06.00 uur weer open voor verkeer.

Hoge scheepvaart kan vanaf 17.00 uur niet meer onder de brug door. Die stremming is tot zaterdagmiddag 12 uur van kracht.