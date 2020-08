Een 'flesje poppen' met Niek van de Bachelorette? Bieden kan vanaf 2600 euro

BREDA - Wil jij een keer een flesje champagne drinken met de Bredase Niek die deze zomer bekend werd door zijn deelname aan de Bachelorette? Dan moet je diep in de buidel tasten. Op vakantieveilingen is de afgelopen uren al meer dan 2600 euro geboden voor een champagneparty met de Bredanaar.

Niek Marijnissen is door zijn deelname aan de Bachelorette inmiddels een bekende Bredanaar. De autodealer bleef tot aan het einde in het programma, om in de 'finale' te verliezen van Joey. Het avontuur op Videoland leverde hem dus geen relatie met bachelorette Gaby Blaaser op, maar van zijn nieuwe bekendheid geniet Niek duidelijk met volle teugen.

Vooral Nieks geliefde uitspraak 'even een flesje poppen' kon rekenen op veel enthousiaste reacties van kijkers. Eén van die kijkers is Bas Smit, de man van Nicolette van Dam. Smit en Niek zijn regelmatig te zien in elkaars Instagram Story, en Smit was de eerste die vandaag bood op de bijzondere veiling van een champagneparty met Niek. Vanochtend om 11.15 bood hij 500 euro voor 'flesje poppen met Niek'. Maar met die bieding gaat Smit zeker niet winnen. Inmiddels is er al ruim 2600 euro geboden. Bieden kan nog 2 uur.

Uiteindelijk zullen er 5 bieders winnen. Zij mogen samen met een vriend of vriendin 28 augustus een 'flesje poppen' met Niek.

